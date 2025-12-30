【與國防部視訊聽取中共針對性軍演情勢報告】賴總統：沉著冷靜、即時應對 確保國家安全

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日指出，中國以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責；此外，國防部對相關情勢的掌握與妥善應處，守衛國土、確保國家安全，賴總統除表達肯定之外，也請全體國人與他一起感謝國軍全力守護大家的日常生活。

不挑起爭端 面對威脅絕不退讓

賴總統昨日透過臉書表示，他與國防部進行視訊會議，就中國近日在臺海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，也要求相關單位「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」。

賴總統說，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。

賴總統提到，近期從日本周邊、南海到臺灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

賴總統強調，臺灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

此外，賴總統也肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全；並請全體國人與他一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護大家的日常生活。

賴總統與國防部進行視訊會議，要求相關單位「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」。（取自賴總統臉書）