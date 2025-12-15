與國際接軌 大林慈院第一屆顯微外科國際研討會登場

大林慈濟醫院成立25週年，整形外科於今日舉辦國際研討會，聚焦顯微外科領域最新發展與國際趨勢。

適逢大林慈濟醫院成立25週年，整形外科於15日舉辦一場國際研討會，聚焦顯微外科領域最新發展與國際趨勢。活動由陳金城副院長致詞揭開序幕，歡迎國外專家學者齊聚交流。研討會由外科部主任許宏達策劃並邀請四位傑出演講嘉賓，分享臨床經驗與研究成果，主題涵蓋重建外科、糖尿病肢體保留及淋巴水腫治療等面向，展現當前顯微外科的重要發展趨勢。

來自印尼Cipto Mangunkusumo醫院的整形外科醫師Teddy Prasetyono，以「毛細血管穿通支皮瓣」為主題，分享毛細血管穿支皮瓣是重建外科領域的一個新概念，著重於維持皮膚和軟組織灌注的微血管網絡，其作用範圍超越了傳統的穿支血管區域。同時探討了毛細血管水平穿支血管的解剖特徵、血管分佈模式及其在皮瓣設計上的臨床意義。透過微循環成像和灌注分析重新定義了皮瓣「區域」的概念，強調了實現更小、更精準、創傷更小的皮瓣切取的潛力。研究結果顯示，毛細血管穿支皮瓣有望拓展重建選擇，最大限度地減少供區併發症，並加深我們對組織血管化的理解。

廣告 廣告

印尼Cipto Mangunkusumo醫院的整形外科醫師Teddy Prasetyono，以「毛細血管穿通支皮瓣」為主題，分享毛細血管穿支皮瓣是重建外科領域的一個新概念。

James Chan醫師為牛津大學講師，分享「糖尿病足保住肢體的治療」。他說，在英國，糖尿病足疾病負擔日益加重，成為當今醫療保健領域待解決的最大難題之一。傳統上，糖尿病足的治療主要由足病診療師、血管外科醫師和骨科醫師主導。而將整形外科的原則和技術融入糖尿病足的治療實踐，卻是近年來才出現的趨勢。他概述英國保肢策略的發展歷程，分享重建整形外科，特別是顯微外科手術，如何成為多學科診療路徑中的關鍵組成部分，從而預防截肢並改善患者預後。

James Chan醫師為牛津大學講師，分享「糖尿病足保住肢體的治療」。

來自英國倫敦帝國學院醫療保健NHS信託基金會Vimal J. Gokani醫師，以「倫敦整形外科中心的顯微外科手術」為主題，分享如何為患者進行乳房重建。內容涵蓋病情較為複雜的個案，包括伴有腹壁缺損的患者，及需要進行腋窩手術的患者。同時，也共同探討對淋巴水腫患者的治療演變歷程。

英國倫敦帝國學院醫療保健NHS信託基金會Vimal J. Gokani醫師，以「倫敦整形外科中心的顯微外科手術」為主題，分享如何為患者進行乳房重建。

大林慈濟醫院整形外科醫師莊濬綦，在研討會最後以「乳癌與淋巴水腫-預防與治療」為分享，指出在台灣，淋巴水腫的主要危險因子是癌症治療，包括手術和放射治療。一旦發生淋巴水腫，病人就會出現腫脹、肢體沉重、蜂窩性組織炎反覆發作等症狀，生活品質將變得更糟。他除了介紹淋巴水腫的預防與治療相關手術方法外，也指出「如何預防與治療」已成為現代醫療發展的重要趨勢，顯示臨床治療思維正持續朝向更全面、前瞻的方向發展。

大林慈濟醫院整形外科醫師莊濬綦，在研討會最後以「乳癌與淋巴水腫-預防與治療」為分享。

撰文／江珮如；攝影／大林慈濟醫院