與土地共生 桃園八德幼兒園親師生體驗農耕

桃園市立八德幼兒園舉辦「綠地耕心ー親子農耕體驗活動」，小朋友體驗農事

親子一起動手割稻

小朋友齊力翻土

親子一起混合有機土與米糠

親師生攜手投入農地耕作與野餐共食的自然饗宴

親師生在勞動後享用美食

親子在校園內野餐

桃園市立八德幼兒園舉辦「綠地耕心ー親子農耕體驗活動」，全園親師生攜手投入農地耕作與野餐共食的自然饗宴，在土地間共築一場幸福的秋日慶典。園方表示，這次活動不僅是一場農耕體驗，更是一場愛與希望的教育行動，透過親子共耕共食，讓孩子認識糧食從土地到餐桌的過程，也學會感恩、珍惜與愛護自然環境。

八德幼兒園說明，本次活動由老師帶領親子一同律動、做晨操，隨著音樂伸展身體、喚醒精神。接著全園分組展開農耕體驗，有人在稻田割稻、綁禾束；有人在農場區忙碌，家長與孩子齊心協力搭瓜棚、翻土、築石圍籬、混合有機土與米糠等。現場洋溢著汗水與笑聲，孩子們也從田間的實作中感受農夫的辛勞與自然的奧妙，與家長合作的過程中學會分工、體驗團隊的力量，當看見一籃籃稻穗堆疊成金黃的豐收畫面時，孩子們的眼裡閃爍著亮晶晶的喜悅。

八德幼兒園表示，大家在勞動後共進午餐，校園的樹蔭下、草地上鋪滿野餐墊，享用美味餐點，親子交流分享農耕體驗，感受土地帶來的豐盈與幸福。

八德幼兒園指出，幼兒園長期推動生態教育與食農課程，善用校園的生態環境，像是綠蔭大樹、灌溉埤塘與稻作田區，發展具在地特色的生態課程。從春耕播種、夏護田間、秋收割稻到冬藏體驗，讓孩子在四季循環中與土地共生、與自然對話。