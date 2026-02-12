與在台港人團聚迎新年 邱垂正：已建立應對「跨境鎮壓」機制

陸委會主委邱垂正與30餘位在台港人一起圍桌品嘗香港傳統盆菜，強調將持續協助移台港人安居樂業，貢獻所長，共同守護台灣的民主自由。 圖：陸委會提供

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，為讓在台過年港人感受熟悉的年味與彼此照應的溫暖，大陸委員會及台港經濟文化合作策進會今（12）日在港人開設的「十月茶餐廳」舉辦新春團聚，陸委會主委邱垂正與30餘位在台港人一起圍桌品嘗香港傳統盆菜，強調將持續協助移台港人安居樂業，貢獻所長，共同守護台灣的民主自由。對於上週在台港人「赴湯」經營的拳館遭到不法之徒潑漆的事件，邱垂正強調，政府相關機關已建立應對「跨境鎮壓」機制，並積極研處防範、嚴肅面對，以維護國人與在台民眾的安全。

廣告 廣告

邱垂正說，從2019年以來，已有超過6萬名港澳人士取得在台居留許可，並有逾1萬2000人取得定居許可。許多移居台灣的港人，從初來乍到的徬徨到融入台灣社會，並在文化創意、教育、媒體、餐飲、醫療及公共事務等領域嶄露頭角，不僅為台灣社會的發展注入活水與動能，更成為台灣自由、民主、人權、法治價值的守護者。

他指出，關懷與服務在台港人是政府的重要政策，將持續辦理居留定居、文化康體、公益、生活適應等多元活動，提供各項諮詢與輔導服務，並結合地方政府及社群資源，完善照顧服務網絡，協助港人在台安身立命、安居樂業、發光發熱。

至於上週在台港人「赴湯」經營的拳館遭到不法之徒潑漆事件，邱垂正表示，台灣是個法治社會，絶不容許任何配合中共對台威脅滲透、危害社會秩序的破壞行為，針對這類違法行徑，政府相關機關已建立應對「跨境鎮壓」機制，並積極研處防範、嚴肅面對，以維護國人與在台民眾的安全。

對於壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年監禁事件，邱垂正強調，這不是香港的特殊案件或單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊，陸委會於第一時間已表達嚴正立場聲援，也提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活，並籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

今天活動的出席者包括：陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水、陸委會及策進會同仁，以及港人社團代表、留台校友、學界及文化藝術界人士、公益團體與自媒體工作者等在台港人，彼此分享在台生活點滴，互道祝福與願望，氣氛溫馨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陸委會高度關注「鄭習會」 邱垂正籲藍營：交流應秉持對等尊嚴

國台辦指控台灣「亂港謀獨」 陸委會：中共破壞一國兩制、阻撓李貞秀參政權