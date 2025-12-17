與地主談妥！ 台中連鎖量販店不關了 民眾：還我眼淚

台中市 / 綜合報導

台中一家連鎖量販店，原本預計12月22日歇業，當時不少消費者大喊可惜，沒想到現在出現戲劇性轉折，量販店說和地主達成共識，將繼續營業，原本感到不捨的民眾，有人發文寫說「還我眼淚」，而不少量販店內的廠商，在歇業消息傳出時,為了清庫存還祭出優惠，業者說,這段時間因為商品打折扣，影響收益，不過強調不會因為量販店要繼續營業，立刻取消折扣。

民眾說：「便宜，我已經有買了，這位一次買10幾件，這位更厲害。」記者戴君伃說：「量販店原本傳出在12月底即將歇業，讓在地民眾感到非常不捨，沒想到過沒多久大逆轉，貼出公告說要繼續營業。」

連鎖量販店位在台中西屯精華地段，原本因為租約到期，公告12月22日將結束營業，賣場內部分貨架都撤空，甚至不少進駐廠商，祭出清倉優惠消庫存，如今繼續營業，廠商說雖然開心，但也因為打折扣影響收益，不過已經公告要出清特價，活動也會跟進到月底。

業者說：「會有一些損失，價錢有降低但是銷售量更多，大家客人都來搶便宜。」不只廠商心情像在洗三溫暖，還有網友說一波三折，騙了我的眼淚，雖然開心，但之前趕在歇業前搶買，感覺被騙了消費，而決定不關了。

連鎖量販店也發聲明，特別感謝地主和公司協商，雙方達成共識才能繼續營業，民眾說：「很開心，對，因為我半夜睡不著的時候，就是可以來這邊採買東西，非常好啊，因我覺得我們在附近，而且它份量賣的東西比較多。」這起「歇業又復活」的戲劇性轉折，讓當地居民鬆了一口氣， 不用在擔心買東西沒有地方去 。

