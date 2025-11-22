與垃圾山主謀李有財關係匪淺？ 許智傑、賴瑞隆：惡意抺黑連結就提告
高雄月世界垃圾山主謀岡山區碧紅里長李有財、李子森父子昨晚經檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。民進黨全面切割，繼高雄市長陳其邁後，曾參加李經營園鑫茶行開幕活動的綠委許智傑、賴瑞隆也有動作了。他們均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。
不少網友都指李有財曾獲高雄市政府評定「特優里長」、爭取民進黨高雄市議員黨內初選；立委許智傑選舉時，李有財為其站台等；不過民進黨高雄市黨部已於昨天火速開除李有財黨籍。
同時，李有財曾出示他獲高雄市長陳其邁相挺的合照，不過陳其邁已否認，稱是合成照，高雄市政府揚言對提出質疑的國民黨立委陳菁徽提告。
另外，社群頻道更保存李有財經營岡山園鑫茶行、金進發金香舖開幕時的影片，影片內容顯示，民進黨立委賴瑞隆、邱智偉都曾親自出席，其他民進黨立委也有派員參加。
有關李有財與綠營的關係，許智傑、賴瑞隆都作出回應了。
許智傑回應，參加造勢或開幕等活動，都是民代行程的日常，有心人士不必做過多連結。針對違法事宜，他已提案修法，除大幅增加罰款外，並加入刑事罰則，希望檢調單位嚴查，勿枉勿縱。後續若有惡意抹黑的言論，一定提告，遏止歪風橫行。
賴瑞隆也強調，參加地方開幕活動是民意代表行程中的一部分，但他絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲。他已提案修正《廢棄物清理法》，加重刑罰、提高罰金、器具沒入等罰則。公共環境安全攸關所有市民，任何破壞環境的行為都絕不允許，必嚴懲嚴罰遏止違法行爲。另外，對於惡意抹黑連結，也將正式提告，以正視聽。
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇
