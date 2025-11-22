與垃圾山主謀李有財關係匪淺？ 許智傑、賴瑞隆：惡意抺黑連結就提告

高雄月世界垃圾山主謀岡山區碧紅里長李有財、李子森父子昨晚經檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。民進黨全面切割，繼高雄市長陳其邁後，曾參加李經營園鑫茶行開幕活動的綠委許智傑、賴瑞隆也有動作了。他們均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。

民進黨高雄立委邱志偉曾出席垃圾山主謀李有財經營茶行的開幕活動。（取自賴苡任臉書）

不少網友都指李有財曾獲高雄市政府評定「特優里長」、爭取民進黨高雄市議員黨內初選；立委許智傑選舉時，李有財為其站台等；不過民進黨高雄市黨部已於昨天火速開除李有財黨籍。

同時，李有財曾出示他獲高雄市長陳其邁相挺的合照，不過陳其邁已否認，稱是合成照，高雄市政府揚言對提出質疑的國民黨立委陳菁徽提告。

另外，社群頻道更保存李有財經營岡山園鑫茶行、金進發金香舖開幕時的影片，影片內容顯示，民進黨立委賴瑞隆、邱智偉都曾親自出席，其他民進黨立委也有派員參加。

賴苡任發圖文，指民進黨高雄立委賴瑞隆曾出席垃圾山主謀李有財經營茶行的開幕活動。（取自賴苡任臉書）

有關李有財與綠營的關係，許智傑、賴瑞隆都作出回應了。

許智傑回應，參加造勢或開幕等活動，都是民代行程的日常，有心人士不必做過多連結。針對違法事宜，他已提案修法，除大幅增加罰款外，並加入刑事罰則，希望檢調單位嚴查，勿枉勿縱。後續若有惡意抹黑的言論，一定提告，遏止歪風橫行。

賴瑞隆也強調，參加地方開幕活動是民意代表行程中的一部分，但他絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲。他已提案修正《廢棄物清理法》，加重刑罰、提高罰金、器具沒入等罰則。公共環境安全攸關所有市民，任何破壞環境的行為都絕不允許，必嚴懲嚴罰遏止違法行爲。另外，對於惡意抹黑連結，也將正式提告，以正視聽。

民進黨立委許智傑也被點名與月世界垃圾山主謀李有財的關係。（取自許智傑臉書）

