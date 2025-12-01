與夜店歇業無關！嫌犯稱不滿工作待遇 夏天倫律師：查無任職紀錄

記者楊忠翰／台北報導

夜店大亨夏天倫遭雙煞伏擊，嫌犯供稱因不滿員工待遇才尋仇，1日律師余韋德代為出面表示，警方檢視嫌犯手機後發現，裡面內容幾乎是空白，只有律師電話，異常到令人懷疑，加上他們清查旗下公司資料後，完全找不到嫌犯任職紀錄，近年亦無任何勞資爭議，嫌犯說法非常不合理，恐怕只是脫罪之詞。

余韋德表示，一年前夏天倫與前妻爆發不當得利糾紛，他的社群平台經常收到不明恐嚇訊息，起初夏天倫並未放在心上，沒想到近日恐嚇留言再度出現，內容提及「你要這樣發言嗎？你家人要平安健康」等字句，威脅意味濃厚，加上昨日又發生埋伏攻擊，因此夏天倫已提出恐嚇告訴。

至於外界懷疑攻擊事件與Omni夜店停業有關，余韋德則說，Omni夜店並非歇業，而是正常轉型，原地點將開設新品牌，夏天倫從未涉入日常營運，亦不存在離職員工對他心生怨懟的可能，本案與Omn i夜店沒有任何連結。

針對替朋友擋刀的說法，余韋德指出，夏天倫是在形容自身性格，願意為自己及親友挺身而出，並非針對昨日攻擊事件，根據現在檢警偵辦方向，嫌犯確實是衝著夏天倫而來。

媒體詢問夏天倫是否察覺自己遭跟蹤，余韋德表示他仍須確認，不過夏天倫應訊時曾說過，他被黑衣人襲擊後，有1部黑色轎車在附近等待，還試圖加速衝撞他，相關疑點已交由警方追查中。

