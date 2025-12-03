與大元結婚9個月！鼓鼓鬆口「做人計劃」寵妻魔人上線了

「2025毛起來愛」公益活動記者會，蕭秉治（前排左起）、鼓鼓、白安、夏和熙。（圖／Hit Fm聯播網）





Hit Fm聯播網今（3）日舉辦「2025毛起來愛」公益記者會，今年邁入第12年，攜手愛心大使Energy、丁噹、白安、「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治，愛心總召夏和熙，一同號召大家集糧送愛給非營利公益組織《台灣動物緊急救援小組ARTT》。

鼓鼓的愛犬「小柱」就是在認養會活動中相遇的，他曾為小柱創作歌曲〈我的心裡呀〉直呼牠是心裡無法或缺的一員，會自己剪掉尿過的尿布墊、補上乾淨的部分，環保也讓愛乾淨的小柱能繼續使用，笑稱自己是家中的僕人，狗狗地位最高！

廣告 廣告

鼓鼓與大元（林艾璇）今年2月結婚，他分享細心照顧狗狗的日常就像照顧人類小孩一樣，每天早上6、7點就被吵醒，常被朋友笑虧是「見習」，但他說目前還沒有想當爸爸，希望一切都以妻子大元為主，生育對女方的身心靈變化影響最大：「如果另一半準備好了，我願意陪她一起完成！但如果不想要小孩，我也覺得很好。」



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●香港惡火奪百命！甄妮開轟官員愛狡辯：燒的又不是他家

●袁惟仁健康亮紅燈「緊急送醫」 親姊25字吐心聲

