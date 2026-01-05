與大同區里長有約 蔣允推動都更

台北市長蔣萬安出席大同區「與里長有約」座談。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安五日出席大同區「與里長有約」座談。蔣萬安表示，迪化街年貨大街是台北人過年的共同記憶，市府去年首創全國第一個「無菸年貨大街」，打造全面禁菸的購物環境。此外，大同區包括淡水河水岸空間改造、中興院區醫療大樓新建，市府將持續與里長「站做伙、做伙拚」，讓大同區發展無可限量。

里長關心斯文一期整宅房屋老舊、不適合居住，希望加速公辦都更進度，蔣萬安表示，斯文一期在去年第四季已達第一階段約七成同意比例，預計將於今年第二季至第三季間進駐當地召開說明會，持續推進公辦都更程序，市府也將定期向地方回報進度並全力協助整合，力拚讓社區早日脫胎換骨。

另里長提案，希望市府能重現「柴寮仔意象」，延續地方歷史記憶。蔣萬安表示，大同區「柴寮仔」所承載的歷史文化價值應持續保存，針對里長建議保留具時代意象的特色路燈，並串聯柴寮仔、台灣新文化運動紀念館到寧夏夜市，進行整體文化動線與意象規劃。蔣萬安說，協助相關規劃作業，朝兼顧歷史保存與城市發展的方向推進。

對於是否擴大適用於特定交通服務或其他有助於長輩外出、旅遊與社交的項目，市府將納入評估；至於全面開放作為一般消費使用，則須審慎考量是否與原本促進健康的政策初衷相符。蔣萬安要求社會局進行全面盤點，蒐集地方長輩實際需求，並參考其他縣市作法，研議提出可行的擴充方案，再向地方說明回應。