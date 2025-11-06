與大客戶「深度綁定」有成 智邦前三季賺超過3.2個股本 創歷史新高

圖為智邦新任總經理李訓德。（圖／智邦提供）

智邦受惠於與大客戶、一線CSP業者AWS「深度綁定」，第三季EPS高達14元、創單季歷史新高，今年前三季稅後淨利高達179.58億元，同樣是歷史新高，比去同期暴增140.25％，EPS高達32.8元。智邦今日也公布10月營收為233.64億元，是歷史第四高，月減3.9％、年增125％，智邦明日將舉行第三季法人說明會，可望說明未來展望與今日董事會通過增加越南廠產能、新增馬來西亞廠、擴充美國廠的用意與規劃。

智邦長期耕耘網路交換機，與網路伺服器最重要的晶片業者博通合作關係深厚，更是台灣率先加入OCP、為CSP開發白牌伺服器的領導廠商，而智邦的網路伺服器不僅交貨給主要CSP業者，更與一線CSP業者AWS「深度綁定」：不僅是智邦最主要的交換機客戶，AWS自研的AI ASIC組裝成加速卡的代工訂單，也是落在智邦頭上。

然而，也因為智邦營收大幅成長動能，很大一部分來自於將AWS自研AI ASIC組裝成AI加速卡，由於AI加速卡的材料成本偏高、新台幣兌美元匯率上升，影響智邦毛利率，智邦往年毛利率多有22％以上，但第二季毛利率已經下滑至17.9％，第三季毛利率更進一步下墜至17.1％，第三季的營益率為12.3％，兩個重要財務指標都比上一季下滑。

與去年同期相比，今年第三季的毛利率年減幅度高達2.8個百分點，營益率反而與去年第三季相同，並未因為毛利率下滑而受到影響。

雖然毛利率、營益率多有下滑，不過隨著第三季營收比上一季成長20.36％、年增158.74％的經濟規模效益帶動下，第三季營業利益達90億元，仍季增10.9％、更年增123.19％，獲利也因此水漲船高，第三季稅後淨利來到78.2億元，創下單季歷史新高，季增55.86％、年增195％，雙雙超過營收的增幅，單季EPS為14元，在第三季獲利貢獻度超過43％激勵下，前三季智邦大賺179.58億元，EPS高達32.18元。



