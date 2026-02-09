與大S結婚4週年！具俊曄疑備白酒蛋糕 在金寶山被偶遇惹網心疼

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於2025年2月離世，享年48歲，在她逝世滿一周年之際，大S紀念雕像已經於2日舉行揭幕儀式。而昨（8）日是她與具俊曄的結婚4周年紀念日，因此有粉絲前往金寶山探望時發現具俊曄也在。

昨（8）日是大S與具俊曄的結婚4周年紀念日。（圖／資料照）

微博上近日瘋傳一張對話截圖，從圖片中可知有粉絲前往金寶山時巧遇了具俊曄，因此順道關心了下對方，同時鼓勵他可以回到樂壇，具俊曄則回應：「謝謝，謝謝大家！」也希望對方可以轉達自己對大家的感謝。不僅如此，上面還附有幾張墓園的照片，可見大S黑色大理石墓碑前周圍擺放許多鮮花，旁邊還擺著疑似具俊曄準備的巧克力蛋糕、白酒及玻璃杯等。

網友去墓園獻花見到具俊曄。（圖／翻攝微博）

其實自大S離世後，具俊曄不時被目擊人在金寶山陪伴大S，甚至設計了大S的紀念雕像。據悉，雕像造型為一名雙手抱胸、雙眼緊閉的少女，而前面9排的S形蜿蜒台階，源自於具俊曄的姓氏「具」，同時數字「9」也是大S最珍愛的數字，因此為兩人之間無可取代的密語。如今具俊曄又在金寶山上被偶遇，且疑似為紀念與大S的4周年結婚紀念日買了蛋糕，讓許多網友看了十分心疼，「想哭，為什麼S會是這個結局」、「實在看不下去了」、「這世上有真愛啊！」





