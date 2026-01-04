與天氣有關？高雄大寮男陳屍農地 警方初步排除他殺

高雄市大寮區的溪寮路一處農地，4日下午發現一名年長男子死亡。警方接獲通報後迅速到場，確認該男子已無生命跡象，並展開初步調查。現場並未發現打鬥或破壞的痕跡，警方因此初步排除了外力介入的可能性。

高雄市大寮區的溪寮路一處農地，4日下午發現一名年長男子死亡。（示意資料圖／中天新聞）

據悉，該男子的身份尚待確認，警方表示，死因可能與當時的天氣或其健康狀況有關。事件已報請高雄地檢署檢察官進行相驗，以釐清具體的死亡原因。

延伸閱讀

澎防部30歲上士潛水詭失蹤！ 8天後遺體在沙灘尋獲

永康工業區離奇惡火 環保局出手了「最高可罰500萬」

影/桃園計程車撞單車！騎士噴飛昏迷 事發瞬間曝