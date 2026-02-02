與失智者一起平安迎新年 台灣失智症協會有春節安心指南

cnews204260202a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

農曆春節將至，9天連續假期為家人團聚帶來珍貴時光，但對失智症家庭而言，過年期間也可能因生活作息改變、親友往來頻繁、環境刺激增加，加上天氣寒冷與人潮移動，使失智者較容易感到混亂不安，甚至提高走失與意外風險。台灣失智症協會指出，失智者因認知功能改變，對環境變動往往需要較多時間適應。年節期間出現情緒或行為改變，其實「可以預期」。

協會提醒，家屬要秉持「年前多一份準備，過年多一份安心」的原則，透過事前規劃活動與照顧人力，協助親友了解與失智者相處的方式，讓全家平安、溫馨迎新年。

廣告 廣告

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，春節也是觀察家人健康狀況、加強親情連結的重要時刻。若能及早留意失智症早期徵兆並就醫評估，有助於症狀控制，也能減輕後續照顧負擔。

台灣失智症協會提出六大春節安心叮嚀，許多失智者平時規律參與社區活動，過年期間若突然中斷，容易感到焦慮或不安。建議家屬，陪伴失智者進行簡單、具熟悉感的活動，如散步、打麻將、下棋、唱卡拉OK、寫春聯、包紅包、準備年菜或一起大掃除等。親友及兒孫輩，也可協助引導互動，如請失智者指導做年糕、一起看節目或教學影片進行簡單運動，促進情感連結。

協會表示，失智者看到熟悉親人可能感到開心，也可能一時認不出來。親友應主動自我介紹，避免以「猜猜我是誰」的方式測試記憶，減少挫折與壓力。若失智者出現不安情緒，應降低人潮與環境刺激，安排安靜、熟悉的空間，由熟悉的照顧者陪伴安撫並轉移注意力，也建議錯開親友拜訪時間，避免過度疲累。

另外，年節飲食豐盛，須留意進食分量與食物型態，避免嗆咳或哽噎。建議以水果取代糖果、餅乾，避免年糕、果凍等高風險食物。也不宜在桌上放置過多零食，以免增加血糖負擔。居家裝飾宜簡化，避免易碎或體積小物品，維持動線清楚與環境安全。

協會提醒，年節是失智者走失的高峰期，寒冬走失風險更高。家屬應提醒失智者注意保暖，每日出門前拍下當日照片，並在衣物或背包放置聯絡資料。可善用緊急連絡卡、愛心布標、愛的手鍊或定位設備等，外出時建議兩人以上陪同。若在公共場所需要協助，可主動向志工或工作人員說明情況。

除了家人親友的支持，符合資格的民眾，於春節期間仍可使用長照資源。長照3.0新制，已取消失智者年齡限制，只要確診失智症，即可納入長照服務評估。各縣市春節期間，仍依據量能提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、喘息及餐飲服務，只是須提前預約（多數縣市需於2月第1週完成），可撥打1966長照服務專線。

協會表示，健保署公告，慢性病連續處方箋，可於春節前兩週提前領藥。過年期間，家屬可協助分藥與紀錄，確保失智者穩定用藥。另外衛福部規劃春節期間，設置傳染病特別門診及假日輕症中心（以六都為主），提供輕症醫療服務，以分流急診人潮。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜提醒，家屬可事先向較不熟悉失智狀況的親友，說明家人的近況，降低相處時可能產生的誤解。外出時，若失智者無法完全配合相關規範，隨身攜帶證明文件，有助於獲得他人理解與協助。也呼籲社會大眾，在年節期間多一份體諒與幫忙，共同營造失智友善環境。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

強力攔查大型車 新北中和警今年迄今查獲交通違規計271件

【投書】不依證據查稅「多少繳一點」 難道這就是台灣的「喊價」文化?

【文章轉載請註明出處】