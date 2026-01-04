與奧斯卡獎擦身而過 艾迪墨菲揭當年「輸不起早退」真相

艾迪墨菲近日接受外媒專訪，揭露當年奧斯卡獎上被傳「憤而離席」的真相。（圖： shutterstock／達志）

好萊塢影星艾迪墨菲2007年以《夢幻女郎》入圍奧斯卡最佳男配角獎，但最後敗給已故男星亞倫阿金，當時他因為在男配角獎項揭曉後離席，被外界認為是「輸不起」。不過他近期接受《娛樂週刊》專訪時解釋，當晚提前離席的真正原因，是因為同事們的安慰、關心，讓他很不自在，才決定離開現場。

亞倫阿金當年以《小太陽的願望》拿下最佳男配角獎，艾迪墨菲透露，自己當時早就覺得會輸給對方，「我在《小太陽的願望》上映前6個月就去看了電影，我看了亞倫的演出，當時我也還未被提名，轉頭跟那部電影製片說『這裡的表演會搶走某個人的奧斯卡獎』。」他開玩笑說，沒想到最後他自己也入圍，最後確實敗給對方。

艾迪墨菲提到，「當時的情況是，我人在奧斯卡現場，沒拿到獎後大家一直過來拍我的肩膀。」他回憶當時：「克林伊斯威特走過來拍拍我的肩膀。那時我想：『我不要整晚都當這種角色，我們走吧。』我並不是憤而離席，我只是覺得：『我不想一整晚都坐在那裡當大家同情的對象。』」他最後也強調自己從不覺得獎項被偷。

