與奧運金牌教練合拍宣導片 調查局長籲「捍衛國安永不妥協」

〔記者吳昇儒／台北報導〕調查局今年特別邀請拳擊奧運金牌教練曾自強拍攝「捍衛國家安全，全民一起來！」國家安全宣導影片，以拳擊選手嚴格自律的訓練，象徵我國隨時隨地都在強化自身防衛能力。片末更由調查局長陳白立一同入鏡，呼籲民眾共同捍衛國家安全。

調查局指出，該影片以拳擊競技為主軸，表達我國在面對境外敵對勢力威脅時，所展現的強韌、對抗力量與堅定意志；在面對境外敵對勢力與日俱增的威脅挑戰時，國人須團結一致，「杜絕假訊息操作」、「抵禦統戰滲透」、「保護國家關鍵技術」、「強化自由民主韌性」。

調查局表示，該宣導影片遵循賴總統於今年3月13日召開國安高層會議後提出的國安5大威脅，宣示未來工作重點，首先就是維護國家安全及防制境外敵對勢力滲透。影片最後，更由局長陳白立親自入鏡與金牌教練曾自強握拳並高喊「捍衛國家安全，全民一起來!」，象徵調查局與全民齊心對抗境外敵對勢力，永不妥協。

