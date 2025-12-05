與女友在停車場遭2人襲擊！ 夏天倫抵北檢準備召開偵查庭

夏天倫抵達北檢。（圖／翁靖祐攝）

擁有夜店大王之稱的夏天倫11月30日晚間6時許與女友步行至民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場時，突然遭到2名男子衝上前持兇器襲擊，兩人雙雙被送至馬偕紀念醫院。其中1名林姓犯嫌犯案後，便前往派出所自首，警方於12月1日下午訊問完畢後將其移送北檢複訊，訊後裁定羈押禁見，北檢於今日召開偵查庭，夏天倫則以被害人的身分出庭。

11月30日晚間6時許，夏天倫和女友在台北市松山區民生東路三段一處大樓的地下二樓停車場步行時，突然遭到2名男子持辣椒水衝上前襲擊，並於犯案後駕車逃逸。夏天倫左手被割傷，和同行的女友皆有眼部腫脹情形，兩人意識皆清醒，並被送至馬偕醫院救治。

犯案後林男先是到派出所自首，警將其逮捕後，再至涉案車內尋獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。據了解，林男和另名共犯在案發當天中午，就至夏天倫內湖住家附近埋伏，並一路尾隨夏天倫直至晚間才出手攻擊，後續林男自首以後法院遭裁定羈押禁見。

目前此案仍處於偵查階段，北檢今日召開偵查庭，夏天倫以被害人的身分出庭，並於今日上午9時47分抵達北檢。面對媒體上前詢問「心情怎麼樣」、「傷勢如何」等語，夏天倫皆沒有回應，並直接走向法警室報到。

