與女婿不倫遭愛女目擊 人妻離家失蹤尪崩潰

一名人妻與女婿發生不倫關係，被女兒當場撞見，因此與丈夫感情破裂，離家出走。（示意圖，photoAC）

一場背德風波讓阿偉（均化名）的婚姻徹底崩塌，他控訴妻子小美不僅與女婿行為舉止曖昧，甚至被女兒當場目擊。2023年小美離家後便音訊全無，阿偉四處尋人未果，這段貌合神離的婚姻讓他心灰意冷之下決定訴請離婚。

失蹤2年斷音訊

判決揭露，阿偉控訴妻子小美與女婿有曖昧之舉，甚至被女兒親眼撞見，夫妻感情因此降至冰點，小美在2023年索性離家出走，這幾年來人間蒸發，阿偉找遍各地都沒消息。平時常來往的友人也作證以前去阿偉家作客總能見到小美，但確實已經好幾年沒看到她了，證實兩人早已分居許久，阿偉也提過有意離婚，最終以惡意遺棄的事由訴請離婚。

惡意遺棄婚姻破滅

法官審酌後指出，民法明文規定夫妻負有同居義務，但小美無故離家且持續長達2年，早就沒有履行夫妻義務的事實，這已經構成了法律所定義的惡意遺棄，無論是從客觀的分居現狀，還是主觀的離家意圖來看，兩人婚姻名存實亡的狀況相當明確。

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法官綜合各項證據，且小美始終沒有提出抗辯說明，因此判定這段婚姻確實已經難以維持，認定阿偉以惡意遺棄為由訴請離婚的理據充分，准予離婚，其他關於婚姻破綻的訴求則無需再行審理。

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