與女網友一夜情拍片傳群組 男友也是「老司機」驚見找女友提告

花蓮地方法院。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣黃姓男子與女網友發生一夜情並拍攝性愛影片，事後竟將私密影片上傳至色群供人觀賞；不料被害女子的現任男友剛好也在該群組內，「驚見」女友成為私密片主角，憤而告知女友報警提告。花蓮地方法院日前審理終結，依未經他人同意無故散布性影像罪，判處黃男有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，被告黃姓男子與被害人甲女原為網友關係。去年6月間，兩人相約在新北市一間商旅見面並發生性行為，過程中黃男持手機拍攝兩人的性愛過程。雖然雙方激情過後各自回歸生活，但黃男卻在去年11月間，在花蓮縣壽豐鄉住處，使用手機把該段私密影片，上傳至通訊軟體群組內，任由群組內的陌生網友觀覽、評論。

黃男以為神不知鬼不覺，沒想到被害甲女的現任男友也是「老司機群組」的成員。男友在瀏覽群組訊息時，赫然發現影片女主角竟是自己的女友，震驚之餘立即告知甲女。甲女得知私密影像遭外流，身心受創，憤而向警方報案，警方循線查獲黃男，並查扣作案用的小米手機一支。

法院審理時，黃男坦承犯行，表示因一時失慮才將影片上傳。法官認為，黃男未經被害人同意，擅自散布性影像，嚴重侵害被害人的身體自主隱私權，造成被害人心理極大痛苦與恐懼，且網路散布速度快、範圍廣，對被害人傷害甚鉅。

法官審酌黃男雖坦承犯行，且無前科，但迄今尚未與被害人達成和解或賠償損失；考量其自述從事餐飲業、需扶養父母等家庭狀況，最終依妨害性隱私及不實性影像罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，作案用手機沒收，全案還可上訴。

