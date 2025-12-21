與女醫師不倫「值班室大戰」…陸副院長轉戰貴州看診惹議急喊卡

大陸湖南省一名專攻泌尿科的醫院副院長，與一名眼科女醫師在值班室偷情，不雅影片曝光引發譁然，雙雙離職被查，但近日傳出這名副院長轉戰貴州省看診，引發反彈，看診緊急喊卡。

兩人在醫院值班室內偷情。（圖/翻攝新浪微博）

《紅星新聞》報導，貴州省銅仁市中醫醫院官方帳號19日發布消息表示，「12月28日，全國知名泌尿外科專家、湘雅醫院泌尿外科原主任祖某某教授將來院坐診並開展手術」，並邀請民眾透過醫院微信服務號預約掛號。

豈料消息曝光引發爭議，有網友抨擊，這名醫師因「生活作風問題」遭停職調查，「在此背景下邀請其看診，容易引發不良社會影響」。20日下午，該院推文突然刪除，一名負責人確認看診取消，「（微信）已經撤了，他不來了。」當被問及是否因其「生活作風問題」引發輿論質疑，該負責人僅低調回應，「嗯。」

這起桃色事件起於11月，網路流傳一段長約17分鐘的不雅影片，事發時間為8月18日下午3時左右，影片中一男一女在沙發上進行不雅動作，男子坐在沙發上，女子則大膽跨坐在男方身上，沙發上更疑似鋪著用於手術室內的「一次性手術鋪單」，網友懷疑地點為湖南人民醫院的值班室。

之後陸媒爆料影片男主角是該院副院長祖雄兵，女方是眼科副主任、主任醫師曾琦，外型亮麗，事發後兩人雙雙被停職，並接受調查。

