「與她約定共度一生」2PM玉澤演將成人夫 明年春天完婚

韓國男星玉澤演近日透過社群媒體宣布喜訊，將與交往多年的圈外女友步入婚姻殿堂，婚禮預計明年春天在首爾以不公開形式舉行。出道19年的玉澤演不僅是團體2PM的成員，也活躍於電視劇、電影及綜藝節目主持等領域，他特別在Instagram上發布親筆信，感謝粉絲長年支持，並承諾婚後仍會繼續以2PM成員及演員身分努力工作，回報大家的愛與支持。

韓星2PM成員玉澤演發出手寫信宣布結婚消息。（圖／玉澤演IG）

玉澤演上個月才來台灣出席活動，這個月就傳出結婚喜訊。他在Instagram上發布手寫信，表示想與一路支持他的粉絲分享這個重要時刻。玉澤演在信中回顧了2PM出道至今已19年的歷程，感謝粉絲的陪伴成就了今日的他，並透露將與長久以來理解並信任他的人約定共度一生。

隨著結婚消息公開，粉絲們也翻出一張疑似去年在巴黎鐵塔前的照片，照片中玉澤演捧著花與圈外女友開心合照。這系列照片原本在去年4月被攝影工作室意外貼出，當時經紀公司回應只是抓拍照，並非求婚或結婚。然而一年後，經紀公司正式證實兩人的結婚喜訊，並表示婚禮將在明年春天於首爾舉行，因女方非藝人身分，婚禮將不公開進行。

玉澤演去年與女友到法國巴黎時，被當地攝影師捕捉到。（圖／IG@thebestphotoparis）

玉澤演於2008年9月以團體2PM成員身分出道，擔任主要Rapper。除了音樂表現亮眼外，他也出演多部電視劇、電影，並參與綜藝節目主持。2019年至2020年期間，他還擔任台灣觀光局代言人。2017年服完兵役後，因為一張肌肉照被韓國網友封為「韓版浩克」，迷倒不少粉絲。

韓國男星玉澤演當兵照曝光，當時引起不少討論。（圖／BAQUE）

玉澤演過去來台灣舉辦見面會時，曾親自用中文朗讀粉絲留言，獲得許多好評。19年來，他從青春偶像成長為成熟男神，對粉絲的真誠始終如一。粉絲們紛紛留言祝福，期待他成為人夫後，能繼續回應大家一路以來的支持與愛護。

