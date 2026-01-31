與姊姊關係不睦！她竟用Uber Eats寄2把刀恐嚇 下場曝光

台北市一名女子透過外送平台寄主廚刀恐嚇姊姊，遭判拘役20日。（示意圖／photoAC）

北市一名女子小美（化名）因與姊姊關係不佳，竟使用Uber Eats外送2把全新「主廚刀」寄到姊姊租屋處，害姊姊心生畏懼，趕緊報警提告。台北地方法院依恐嚇危害安全罪，判小美拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決書指出，小美因與姊姊心存嫌隙，在2024年12月某天下午，透過Uber Eats購買全新未拆封的2把主廚刀，並寄往姊姊租屋處，嚇得姊姊報警處理，聲請民事通常保護令獲准。

小美到案後辯稱，自己是在購買時不小心選錯地址，矢口否認犯行，而檢察官則依恐嚇罪嫌提起公訴。

案經台北地院簡易庭審理，法官認為，《家庭暴力防治法》所稱「家庭暴力罪」並無罰則，但小美的行為已構成《刑法》第305條恐嚇危害安全罪要件，應依法論罪科刑。

合議庭審酌，小美未以理性方式解決紛爭，竟寄送2把主廚刀恐嚇姊姊，致姊姊心生畏懼，顯然欠缺情緒管理能力及法治觀念，所為實屬不該。

法官考量小美於偵查及本院準備程序時均否認犯行，到該院審理時才坦承全部犯行，兼衡小美犯罪動機、目的、手段、智識程度及家庭經濟狀況等因素，加上迄今未與姊姊達成和解或取得其原諒，最終依照恐嚇危害安全罪，判小美拘役20日，得易科罰金2萬元，而主廚刀及紙袋均沒收。全案可上訴。

