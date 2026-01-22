與婁峻碩愛情長跑9年 焦凡凡挺孕肚羞曝馴夫秘訣：多說他好話

藝人婁峻碩與焦凡凡相戀9年，於2024年12月登記結婚。焦凡凡近日擔任Podcast節目《好丫》來賓，對於被張景嵐形容「以夫為天、配合度很高」，打趣回應：「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我訓服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」此話一出引起現場眾人驚呼。

焦凡凡（中）近日擔任Podcast節目《好丫》來賓。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

廣告 廣告

談到愛情長跑秘訣，焦凡凡表示：「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」

她也笑說現在看以前的照片很像在看上輩子，自嘲：「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩？我們都沒有一成不變。」

焦凡凡對於即將成為新手媽媽，感到不可思議。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

目前懷孕的她，開心分享孕期雖然自己仍保有童心，但會提醒自己：「現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」身體上節奏也學著放慢，她笑說口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝。婁峻碩也會叮嚀她：「妳要有媽媽的樣子。」2人對於這一切都感到新鮮，第1次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，都感到不可思議。

焦凡凡21日分享目前的孕肚模樣。（圖／翻攝自焦凡凡IG）

談到生完孩子後的規劃，與未來如何調配家庭、工作平衡？焦凡凡表示：「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己，生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重」。