與學生對談 鄭麗文：國民黨反共產與國共和解沒衝突

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨主席鄭麗文今天到東吳大學演講，並與學生對談，她表示，國民黨反對共產主義，但這和國共和解沒有影響或衝突，因為國民黨沒有要跟共產黨打仗，也沒有要互相殘殺，但沒有要變成共產黨。

鄭麗文今天晚間到東吳大學演講，並回答現場學生的提問。由於鄭麗文日前在接受媒體訪問時，稱俄羅斯總統普丁是經過民主選舉選出來的，所以不能說是獨裁者，因此，現場學生詢問，普丁、中國國家主席習近平，以及總統賴清德，依獨裁程度排出高低。

鄭麗文回應表示，作為台灣政黨領袖，她不會用這麼嚴厲、強烈的字眼，去形容其他國家領導人，更何況普丁是真的民主選舉產生的總統，她不希望對其他國家說三道四；美國選舉制度也有重大瑕疵，但她不會因為這樣說美國總統川普是獨裁者，這帽子扣太大。

鄭麗文也說，但作為在野黨，她在台灣內部當然可以批賴清德違背民主、想成為獨裁者。

不過，現場學生仍持續追問鄭麗文，為何認為賴總統是獨裁者，也持續追問對於獨裁者的定義，但鄭麗文說，自己已說明過，若對她的想法無法滿意，她也沒辦法。

也有學生問到，國民黨黨綱明定「反對共產主義」，但兩岸敵對關係已改變，在此狀況下，如何解決反共產主義但要與大陸接觸的矛盾，鄭麗文強調，國民黨反對共產主義，因為國民黨信奉的是三民主義，這中間有社會主義、民主主義和民族主義的精神，國民黨不信仰、不支持共產主義，這和國共和解沒有影響或衝突。

鄭麗文說，因為國民黨沒有要跟共產黨打仗，不互相殘殺，但沒有要變成共產黨，所以不需要修改黨綱。

另外有學生提問，是否認同中華民國是主權獨立的國家，以及是否願意說出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，鄭麗文表示，中華民國當然是一個國家，中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但同屬一中，這是中華民國憲法白紙黑字的規定。

此外，談到軍購，鄭麗文則說，合理的軍購討論，不是用一張空頭支票決定是否接受，為何可以不接受立法院的監督，缺少專家意見就給出數字，這算是主權獨立的國家嗎。國民黨最支持國防，但不是現在這種方式，不需要扣上莫須有的帽子給她或國民黨。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1141222