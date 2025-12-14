與安心亞緋聞傳15年首同台 羅志祥搞笑「砸派」逗樂羅媽媽

安心亞14日擔任羅志祥演唱會嘉賓。（鄧博仁攝）

「羅志祥30巡迴演唱會」14日在台北小巨蛋迎接第二場，小豬羅志祥不負「亞洲舞王」封號，一開場就連續飆唱〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等7首快歌，狂跳15分鐘，展現超強唱跳實力。昨演唱會嘉賓邀來性感女神安心亞，兩人首度公開同台熱跳〈靚仔〉，瞬間引爆全場高潮。

安心亞與羅志祥2010年曾被拍到凌晨前往男方住處，但雙方堅稱僅有工作上的合作，私下並不熟識；事後兩人合作單曲〈靚仔〉引起話題，卻遲遲未有公開同台演出。昨安心亞驚喜現身演唱會，身穿黑色削肩上衣，大膽外露黑色BRA，辣秀美胸，一出場便讓全場尖叫聲四起。

羅志祥14日在台北小巨蛋開唱。（范揚光攝）

兩人同場飆舞默契十足，重現當年經典畫面。小豬表示，這是兩人第一次公開合作表演這首歌曲，自己也感到相當訝異，多次想同台合作卻因緣際會錯過，以至於拍攝完MV後，始終沒有機會同台演出〈靚仔〉，這回終於讓大家看到重現MV的經典畫面。

羅志祥一共連飆近50首歌曲，其中還有新單曲〈All eyes on me〉首唱，搭配全新舞蹈，舞王氣勢全開。中場演唱到〈精武門〉時，全場氣氛熱絡，小豬更調侃自己大喊「空幹啦！」讓台下粉絲瘋狂尖叫。看到粉絲如此熱情，羅志祥相當感動，「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽也雙手比讚熱情回應。

羅志祥出道30年，一路有不少粉絲死忠支持，他感性說，「記住堅持比努力重要，不離開舞台就是你的。」事實上，羅媽媽就是他最忠實的粉絲之一，她天天到場支持，13日的砸派環節中，小豬還與媽媽猜拳，羅媽媽猜輸後，孝順的小豬輕輕將奶油抹在媽媽鼻子上，逗得她笑開懷，母子倆溫馨相擁，讓粉絲感動不已。

這回再度延續「羅老闆」大放送的「寵粉」行為，為歌迷舉辦「尾牙」，現身加碼大送禮，過去演唱會上，小豬曾送過電動車、香港來回機票等；本次台北場的最大獎跟上潮流，送上最新「iPhone17」還有自家品牌「GOTNOFEARS」的演唱會周邊商品和行李箱，「羅老闆」寵粉無極限，為演唱會劃下溫馨句點。

