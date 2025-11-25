與安迪沃荷、瑪丹娜、小島秀夫合作！邪典影壇傳奇基爾逝世 享壽81歲

德國傳奇演員基爾（Udo Kier）。（圖／達志／美聯社）

德國傳奇男星基爾（Udo Kier）於美東時間23日上午於美國棕櫚泉（Palm Springs）逝世，享壽81歲。這位演員以超然氣質、犀利眼神與大量反派及怪奇邪典角色聞名於影壇，從歐洲藝術電影到好萊塢主流商業片都可見其蹤跡，還曾與普普藝術的開創者之一安迪沃荷（Andy Warhol）、丹麥名導提爾（Lars von Trier）、流行女皇瑪丹娜（Madonna）等人合作過。

基爾的死訊由伴侶麥克布萊德（Delbert McBride）證實；其友人、攝影師柴德斯（Michael Childers）也在社群媒體宣布他於棕櫚泉醫院病逝，死因未公布。

在戰火廢墟中誕生的怪奇演員

基爾在二戰末期的1944年以烏多基爾斯佩（Udo Kierspe）之名出生於遭受盟軍轟炸的德國科隆（Cologne）醫院。他與母親在產房廢墟中被救出，成長於貧困與戰後德國的艱難歲月。他鮮少美化自己的童年：「我們很窮，直到17歲我才有熱水可以用。」

為逃離困境，他少年時曾在工廠工作，16歲在科隆酒吧結識年僅15歲的德國電影新浪潮代表人物之一法斯賓德（Rainer Werner Fassbinder），日後成為其重要合作夥伴。18歲時他前往倫敦學英文，在咖啡店被星探發掘，開啟演員生涯。他坦言自己走進影壇的契機既偶然又直白：「我喜歡被注意，所以成了演員。」

與安迪沃荷、莫里西與法斯賓德合作 一躍成為邪典明星

基爾在1970年以西德歷史恐怖電影《魔鬼的烙印》（Mark of the Devil）初嚐成名滋味，但真正讓他在邪典影迷心中封王的，則是與安迪沃荷（Andy Warhol）製作、美國電影導演保羅莫里西（Paul Morrissey）執導的《慾望科學怪人》（Flesh for Frankenstein）與《魔鬼之血》（Blood for Dracula，又名《安迪沃荷的魔鬼》）。他在片中以詭異、情色卻帶一絲滑稽荒謬的方式重塑經典怪物，成為1970年代美國前衛文化的鮮明象徵。

此後，他在歐洲影壇打響知名度，與法斯賓德合作《站長的妻子》（The Stationmaster’s Wife）、《莉莉瑪蓮》（Lili Marleen）、《第三世代》（The Third Generation）等作品，並加入其經典影集《柏林亞歷山大廣場》（Berlin Alexanderplatz）。

跨足好萊塢及音樂界

1991年，還沒拍出《心靈捕手》成為名導的葛斯范桑（Gus Van Sant）以《男人的一半還是男人》（My Own Private Idaho）將基爾介紹給更廣大的美國觀眾。他也因此取得好萊塢演員工會身分，並獲得更多演出機會。

1990年代，他接連在商業電影中留下亮眼小角色，如和金凱瑞一起出演的《王牌威龍》（Ace Ventura: Pet Detective）、《世界末日》（Armageddon）、《捍衛機密》（Johnny Mnemonic）、《魔鬼末日》（End of Days）與《刀鋒戰士》（Blade）。基爾曾說：「如果只能演小角色，那不如演壞人或怪物，觀眾才會記得你。」這句話幾乎成為他職涯的註腳。

他同時跨足音樂界，與瑪丹娜合作拍攝啟發無數時尚藝術人士的SM美學寫真書《Sex》，並出演專輯《Erotica》中的迪斯科金曲〈Deeper and Deeper〉等音樂錄影帶，也曾出現在科恩樂隊（Korn）的〈Make Me Bad〉與Eve的〈Let Me Blow Ya Mind〉等MV中。

丹麥名導提爾的固定班底

基爾與提爾（Lars von Trier）的合作從1980年代延續至今。自1987年的電影《瘟疫》（Epidemic）以來，他出演了提爾幾乎所有電影，包括：《歐洲特快車》（Europa）、《醫院風雲》（The Kingdom）、《破浪而出》（Breaking the Waves）、《在黑暗中漫舞》（Dancer in the Dark）、《厄夜變奏曲》（Dogville）、《驚悚末日》（Melancholia）與《性愛成癮的女人：第二部》（Nymphomaniac: Vol. II）。他甚至還是提爾兒子的教父。基爾對這位前衛、激進電影拍攝運動「逗馬95宣言」（Dogme 95）的發起人的創作深有貢獻，也是其作品中最鮮明的固定班底之一。

晚年仍不減創作力 最後遺作獲坎城肯定

基爾晚年依舊活躍，出演美國小說家、音樂家兼導演札勒（S. Craig Zahler）的《99號牢房的賽局》（Brawl in Cell Block 99）與《高壓制裁》（Dragged Across Concrete），並在2022年喜劇《天鵝絕唱》（Swan Song）中擔任主角，詮釋1名傲慢卻脆弱的退休髮型師，深受好評。

他的遺作、巴西電影導演曼東沙（Kleber Mendonça Filho）的新黑色歷史政治驚悚片《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）於2025坎城影展獲獎，飾演主角的巴西演員莫拉（Wagner Moura）更獲得最佳男演員。基爾在片中飾演1名在巴西軍政府末期掙扎求生的猶太大屠殺倖存者，展現其晚年仍深具穿透力的表演魅力。

此外，他也將在日本知名遊戲設計師小島秀夫與《逃出絕命鎮》名導喬登皮爾（Jordan Peele）合作的新恐怖遊戲《OD》中登場，作品將於死後問世。

「100部是爛片，50部能配酒看，只有50部是真的好片」

基爾曾如此總結自己一生拍過的275部作品。這句帶著揶揄的幽默，正是他跨越前衛、邪典、藝術與商業之間的獨特地位，從來不追求典型的明星道路，卻總能以短短幾分鐘的演出留下影史經典片段。基爾的一生，如同他所飾演的怪物與邊緣人：難以分類，卻永遠無法被後世遺忘。

