即時中心／黃于庭報導

宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」。近日該國大選結果出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交，引發外界關注。今（27）日新總統正式就職，外界關心我國是否有官員受邀出席，外交部也給出答案了。

宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力；不過事實上，該國重要水產品白蝦，出口量從那時起便急速下降，去（2025）年前10個月對台出口僅剩1,383萬美元，相較斷交當年的6,970萬美元重挫80%。

廣告 廣告

宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）去年12月24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。根據《華爾街日報》報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，並參加就職典禮。

針對台灣是否有官員出席宏國總統就職典禮一事，外交部發言人蕭光偉今日表示，這點外交部之前已經清楚說明，將會持續密切關注宏國情勢發展，不過目前並未收到邀請函。

事實上，外交部長林佳龍日前接受《POP撞新聞》專訪被問及此事，他指出，該國今日才舉行就職典禮，且上一任政府也並未與阿斯夫拉明確交接，因此要等27日後情況才會較明朗，期待宏國與台灣的關係能有更進一步發展，

原文出處：快新聞／與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案

更多民視新聞報導

剴剴案二審上訴駁回！劉姓保母姊妹仍判無期、18年 原因曝光了

川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 胡采蘋點出「這原因」

【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝

