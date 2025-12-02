與宏都拉斯復交？外交部：不預設前提積極交往

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 宏都拉斯總統大選仍在計票中，2名親台候選人國家黨阿斯夫拉（Nasry Asfura）、自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數領先，並都曾主張當選後考慮與台灣恢復邦交。對此，外交部今（2）日表示，會秉持坦承開放的態度，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極交往，只要任何有助提升我國國際地位，並且能拓展國際空間，外交部都會認真看待並且積極促成。

廣告 廣告

外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉受訪表示，外交部有注意到宏都拉斯候選人選舉期間曾經表態支持重新與我國建交。他說，宏都拉斯在與中國建交之後，非但沒有獲得預期好處，反而當地養蝦產業面臨嚴重崩潰、大量人口失業，以及宏中雙邊貿易急遽嚴重失衡的局面。

蕭光偉指出，這種情況再次印證中國始終未能善意履行承諾，同時也印證若干國家的外交轉向在與中國建交之後，就是「未蒙其利先受其害」，同時也再次暴露中國在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣國際空間的惡意企圖。他批，中國也絲毫完全無意協助其他國家在經濟、社會上各方面建設。

蕭光偉表示，對於外交部來講，會持續關注宏國的大選結果，以及選後相關政治情勢。他說，外交部同時也會秉持坦承開放的態度，在總合外交、榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極交往，只要任何有助於台灣對於國際社會的貢獻，提升我國國際地位，並且能拓展國際空間，外交部都會認真看待並且積極促成。

另針對友邦聖文森及格瑞那丁新當選的總理傅萊德(Godwin Friday)，其所屬新民主黨曾建議與台灣斷交，蕭光偉則說，我國駐聖文森國大使范惠君已經在第一時間代表政府以及人民向總理跟國會議員表達誠摯祝賀，並轉致賴總統的賀忱，傅萊德也同樣表示感謝，並且請范大使向賴總統轉達謝意。

蕭光偉指出，外交部要強調，台灣與聖國建交44年來，兩國邦誼篤睦、關係深厚，我國大使館與聖國朝野各界人士保持良好互動與情誼。他說，台聖兩國過去在農業糧食安全、醫療衛生、基礎建設、資通訊科技，以及婦女賦權等領域都有相當多合作；此外，這些合作計畫成果深受聖國朝野人士肯定及歡迎，所以我國也會在既有的良好合作基礎上，繼續與新政府緊密合作、深化雙邊關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李有宜退黨 黃國昌駁冷暴力：民眾黨初選沒特權 就是全民調

徐國勇提「買衛生紙」說 黃國昌：2千億買F-16V、現在1張也沒拿到