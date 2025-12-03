與宏都拉斯復交？ 林佳龍：會積極與當選人談外交關係

中美洲國家宏都拉斯舉行總統選舉，台灣高度關注新總統上任後是否會推動台、宏恢復邦交。外交部長林佳龍今天(3日)在立法院受訪時首度明確表示，我國對「復交」抱持開放態度，且與宏國兩位對台灣友好的總統候選人一直保持良好互動，未來將積極與總統當選人洽談雙邊「外交關係」。

宏都拉斯2023年與台灣斷交後首次舉行的總統選舉正在計票，目前票數領先的兩位候選人納斯納拉(Salvador Nasralla)、阿斯夫拉(Nasry Asfura)都在選前說過可能會與台灣復交。

外交部長林佳龍表示，我方正密切注意選舉結果，且對於台、宏復交的可能性抱持開放態度，會積極與總統當選人洽談未來雙邊「外交關係」，說：『(原音)對於兩位對台灣友好的總統候選人，我們也都保持良好的互動，我們也期待台灣跟宏都拉斯的關係，能夠在這個大選之後，建立起基於平等、互惠的「外交上面的關係」；我們持續都有跟各陣營有保持溝通聯繫的管道。』

另外，林佳龍日前接受彭博社專訪時提到他對中日對立局勢的看法，彭博社記者以此詢問中國外交部的評論，中國外交部發言人表示，台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長。林佳龍則回應表示「我就在這裡」，他強調，無論台灣的護照或外交部長的名片，「我們都可以走遍天下」，因為一個國家需要的條件台灣都具備，中華民國在國際上也有行使主權的能力。