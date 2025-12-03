與宏都拉斯恢復邦交？林佳龍：我們會積極跟總統當選人洽談

外交部長林佳龍。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 宏都拉斯總統大選正在開票，都主張與台灣交好的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）陷入拉鋸。對於是否會與台灣恢復邦交，外交部長林佳龍今(3)日表示，「我們也會積極跟總統當選人來洽談未來雙邊的外交關係」。

立法院外交及國防委員會今日上午邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

對於宏都拉斯大選，兩位友台候選人得票領先，外界關心是否可能跟台灣恢復邦交，林佳龍活動前受訪表示，有關宏都拉斯的大選因為正在開票中，他們也密切注意。對於兩位對台灣友好的總統候選人，他們也都保持有良好的互動，也期待台灣跟宏都拉斯的關係能夠在這個大選之後，建立起基於平等互惠外交上的關係。

對於恢復邦交可能？林佳龍說，「我想我們持開放的態度，我們也會積極跟總統當選人來洽談未來雙邊的外交關係。」媒體問，「所以現在已經在談了就對了？」林佳龍說，「我們持續都有跟各陣營有保持溝通聯絡的管道。」

