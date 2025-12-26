與宏都拉斯恢復邦交？王定宇示警：中國常常挖東牆、補西牆

王定宇示警，中國會挖東牆、補西牆，要注意是否開始對我邦交國啟動攻勢。 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 宏都拉斯總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得大選，他曾說，宏國與台灣有邦交的時候，比現在好一百倍，也承諾當選後將與台灣復交，備受關注。對此，民進黨立委王定宇今（26）日表示，是否恢復邦交不用急，要先觀察宏國的政策走向，以及阿斯夫拉在台美宏的三角關係下，做出的外交、區域安全政策。不過，他也示警，中國常常會挖東牆、補西牆，要注意是否開始對我邦交國啟動攻勢，以平衡宏國的局勢逆轉。

王定宇今受訪表示，恭喜親台派阿斯夫拉當選，其獲得超過40％選票，加上第二名也是親台、親美、對抗極權主義就共計占了80％；此外，國會改選後128個席次，原本的兩個在野黨獲得90個席次，超過2/3，連修憲都可以，這代表宏國民意跟民主自由站在一起，親美、親台、抗中是共同聲調。

王定宇指出，阿斯夫拉在競選中，過去長期主張跟台灣維持邦交關係，且比中國建交好上百倍。不過，他說，任何國家往來、邦交跟交朋友一樣，要建立在理念相近以及利益與共，在外交關係開展有很多可能性，但不要急，先給阿斯夫拉盤點國內政治，畢竟第一要務都是經濟、民生。

王定宇點出，第一個值得觀察是，可以關注宏國國會議員，會對原來政府的政策做何改變，對新政府的走向做出什麼決議，以及宏國議長人選。他說，也可觀察阿斯夫拉在台灣、美國、宏都拉斯的三角關係，外交、區域及安全政策怎麼走。

王定宇表示，是否恢復邦交不用急，一步一步來，還要多觀察一下。他並說，阿斯夫拉的表態是否會產生連鎖效應，如原本我國的邦交國，被中國大撒幣挖走，但一帶一路及承諾跳票後，是否會回到自由民主陣營，跟台灣發展更緊密的官方關係。

不過，王定宇示警，要提高警覺，中國常常會挖東牆、補西牆，當宏國有地緣政治的變化時，中國是否開始對台灣現有的邦交國啟動攻勢、買收特定人士，或是大撒幣要挖走我邦交國，來平衡宏國的局勢逆轉。他提醒外交部嚴加注意，現在防守面比較小，應該可以密切注意局勢。

