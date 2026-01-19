與家人赴馬來西亞潛水 台灣72歲女遊客溺斃

台灣一名72歲女遊客在馬來西亞潛水溺水，被送上岸搶救仍不幸溺斃。翻攝星洲網



馬來西亞邦咯島附近昨（1/18）發生一起溺水意外，來自台灣的72歲女性遊客在附近海域潛水時，長時間沒有浮出水面，被發現時臉部朝下在海面上漂浮，已失去意識，經搶救仍回天乏術。

外媒報導，事件發生在昨天中午12時30分，地點位於邦咯島直落尼巴海灘、靠近珊瑚島海域，死者當時和丈夫及2名女子及其他遊客進行潛水，導遊有在現場。

警方表示，導遊發現女遊客疑似失去意識，臉部朝下漂浮於海面，立即向外求助，船夫見狀跳入海中將女子拉上船並送到岸邊，民防部隊人員到場急救，但人已經沒有生命跡象，衛生部醫護人員使用自動體外心臟去顫器（AED）進一步搶救，但很遺憾仍沒有救回來。

據報導，死者遺體已被送往醫院解剖，希望能釐清死因。

