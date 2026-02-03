與對岸交流不受威脅 賴清德：須有強大國防

賴清德總統昨（三）日在總統記者會上表示，兩岸有許多相同之處，在目前狀況下，台灣要有底氣，即強大國防，才能與對岸交流，並保護民主政治與人民自由。

賴總統表示，兩岸的共同點，包括應對天災的救助、照顧人民的福利等等圴可以互相幫助，互相交流。由於對岸的政治體制關係，台灣需具備自己的底氣，就是有強大國防才能與對岸交流而不受到傷害與威脅。

賴總統話鋒一轉，指出民進黨政府自蔡英文總統以來，與對岸的關係即秉持對等、尊嚴的交流方式，絕不在受威脅與壓力之下做任何接觸。惟迄今對岸均再三堅持「台灣地區的任何政黨、團體只要認同國家統一，中國共產黨均願意與其接觸」，而認同國家統一初步就是承認中共的「九二共識」、「反對台獨」。