與小女友愛愛竟稱她自己騎上來 渣男遭依7次加重強制性交罪起訴

張男與就讀國小女童發生性關係還拍攝對方裸照，被台北地檢署收押禁見。資料照。呂志明攝



20多歲的張姓男子與未滿14歲的國小女童交往，每次都趁著半夜女童父親熟睡，偷偷將她約出發生性關係，女童家長發現後報警處理，沒想到當張男被警方通知到場製作筆錄後，竟又找女童發生性關係，還辯稱是小女友趁他睡覺時偷偷「騎到他身上」，台北地檢署日前將他傳喚到案並向法院聲押禁見獲准，今(12/29)日全案偵結，認定張男涉犯《刑法》加重強制性交罪共7次，另外還拍攝女童性影像，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，依法提起公訴。

今年3月間，張男透過交友軟體認識這名就讀國小還未滿14歲的的女童，2人交往沒多久，張男就會在半夜趁著女童的家人都熟睡後，偷偷將她約出來帶到住處發生性關係，然後再趁著清晨女童家人沒有睡醒前，再悄悄將女童送回家，有一次女童沒有及時回家被父親發現後報警處理，警方獲報後通知張男到場製作筆錄，並將全案移送台北地檢署偵辦。

不過，當張男製作筆錄後，仍無法阻止2人繼續交往，張男在明知女朋友還就讀國小，竟然又再度約小女友外出遭熟人撞見，女童父親得知後再次報案，檢警這次前往張男住居所執行搜索，發現張男有拍攝女童性影像，女童在家人陪同下前往醫院檢驗，驗到張男的DNA。

12月17日，北檢承辦檢察官傳喚張男到案，張男表示在交往當初，女友告訴他已經18歲了，他相信女友的說法才會與她交往。至於當他到警局製作筆錄後已知女友年紀，為何又發生性關係，沒想到張男竟稱，當時他已睡著了，不知女朋友為何會騎到他身上。

檢察官無法相信張男的辯解，向法院聲請羈押禁見獲准後，全案於今日偵結，認定張男與女童共發生7次性關係，涉犯7次加重強制性交罪，另外拍攝影像部分則涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，依法提起公訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

