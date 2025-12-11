與小紅書不同調！數發部：抖音「願配合防詐」 已申請在台落地政府審核中

即時中心／徐子為報導



數位發發部去（2024）年已對中國社群平台抖音（TikTok）納管，根據《詐防條例》，抖音須在台灣設法律代表。針對抖音落地進度，數發部數產署今（11）天回應，TikTok去年底就已提報法律代表，仍有資料需釐清，而抖音都有依政府期限回覆說明；儘管政府尚未核備抖音在台法律代表，但抖音持續配合台灣政府實施防詐。





另一中籍社群平台「小紅書」因涉詐風險高，且對台灣官方發函已讀不回，政府日前宣布對其「封網」，暫實施1年，內政部長劉世芳表示，政府聯繫小紅書非常多次，但小紅書在台灣沒法定代理人，聯繫也已讀不回，無視台灣政府。



根據「打詐專法」，數發部有權規管網路平台業者，現已納管Google（Google、YouTube）、LY（Line）、Meta（Facebook、Instagram、Threads）及TikTok等4家業者涵蓋7社群平台，其中，Google、Meta與LY均在台灣已設法律代理人，而TikTok則是申設階段。



針對抖音申設在台法律代表進度，數產署說明，抖音已提報法律代表，相關單位仍有資料需請公司釐清，TikTok均配合說明，暫無違法情事。



數產署說明，Google、 LY、Meta 及TikTok均屬境外業者，依詐防條例，應以書面指定法律代表，業者均依期限提報；數發部請陸委會、經濟部等相關單位，協助檢視4家業者的業務活動等是否還涉及其他法律規定。

