與小隊長同進火場「共用面罩」 義消還原當下哽咽

基隆市 / 綜合報導

41歲小隊長詹能傑不幸殉職，盧姓義消是最後一個跟小隊長同進火場救援的弟兄。他還原當下狀況，在火場接觸到患者後，他們一度受困，因為沒有共生面罩，他把自己的面罩給小隊長吸，2人就這樣來回5、6次，直到後面小隊長再也沒有接手，講到這裡，死裡逃生的盧姓義消語帶哽咽，臉上盡是滿滿的遺憾與無奈。

盧姓義消VS.其他消防人員說：「(救護車，救護車)。」義消用盡力氣爬出火場，儘管跪在地上喘不過氣，仍一邊大喊快救人，盧姓義消VS.其他消防人員說：「最裡面，最裡面，廚房過去，最裡面。」想到小隊長還在裡面，盧姓義消焦急萬分，盧姓義消VS.其他消防人員說：「沒氣了，找不到路出來，快點啦，擔架呢，擔架啦。」

火場環境惡劣，小隊長受困76分鐘被救出，最後送醫不治，義消死裡逃生，想起當時危急情況忍不住哽咽，盧姓義消說：「他就跟我說，『面罩，面罩，我要面罩』，我的自然反應，我就在我們的揹架上，去摸，完蛋，這個揹架沒有共生面罩。」

危急情況下詹能傑小隊長把自己的呼吸面罩給 受困者 使用，自己卻失去的保命關鍵，當時小隊長和義消2人都配備呼吸面罩和氧氣瓶，至於共生面罩小隊長才有配備，但早在前2次進入火場已用掉，2人只好輪流吸氣，但氧氣剩餘量過低，義消只能先爬出求援。

盧姓義消說：「我再怎麼叫他，都沒反應，我搖他，他也沒反應，我看剩下不到50BAR，我要想辦法把這個門撐開，不然我想我也會交代(死)在那裡。」戴在患者臉上黃色塑膠面罩，就是當時小隊長想找的共生面罩，不過就算幫患者套上，也一樣得和消防員共用一個氧氣瓶，恐怕導致氧氣耗損太快。

盧姓義消說：「我只能冷靜地，趕快報告指揮官，裡面有同仁倒下。」一起出生入死的小隊長在自己面前倒下，卻無能為力留下無奈與遺憾。

