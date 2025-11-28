與小鬼生日同一天！許瑋甯認為是天意 「相信他有來」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

藝人邱澤與許瑋甯今（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴。稍早賓客名單曝光近乎半個演藝圈都將到場祝賀。而今天正好是小鬼（黃鴻升）的生日，由於兩人曾為高中好友，而許瑋甯選在今天補辦婚禮，對此，她認為，可能是冥冥之中的安排。

邱澤與許瑋甯今（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴。（圖／吳雨婕攝）

談到小鬼許瑋甯表示，對方對自己來說是個緣份，至於婚宴與小鬼生日同一天，她則說：「就是天意吧！因為我們當時其實在喬場地的時候，其實剛好就是這個時間點有，我覺得他就是1個冥冥之中的安排，所以我很開心，他應該也有來參與。」

接著，由於兩人在演藝圈中擁有好人緣，被問到在「排座位」上有沒有遇到問題，邱澤則說：「其實還好，因為我們真的到要確定名單，到邀請賓客到排位置，我們認真把時間空下來、好好的規劃，這件事情大概花2天左右。」

至於沒有特別安排演出，許瑋甯則表示，他們沒有設限，「如果有誰隨性想要上來唱歌，或者是有任何人想要上來表演舞蹈，我們都有舞池準備著！」主要是希望來的賓客們可以玩得盡興。





