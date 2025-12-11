與小50歲嫩妻得子！88歲范曾宣布 與前妻2子女「斷絕關係」

88歲大陸知名書畫家范曾，去年4月娶小50歲嫩妻徐萌，風波不斷，他今透過微博發表聲明，證實與徐萌「喜得一子」，強調未來公私事宜將由徐萌「全權負責」，他並宣布與女兒范曉蕙、繼子范仲達「斷絕關係」。

范曾與嫩妻徐萌。（圖／翻攝新浪微博）

范曾在這封毛筆手寫聲明中，開頭表明他喜獲麟兒，稱自己「幸何如哉」，「茲後我與愛妻、獨子3口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」范曾說，自己年事已高，與徐萌結緣後，生活與工作事務多由妻子處理，「即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。」

聲明第三部分中，范曾強烈指控身邊有人「故意挑起矛盾」，「我身邊有人惡意挑起矛盾，無視我的名譽、健康與合法權益，我深感無助、痛心！」他表示，「即日起，我本人與范曉蕙、范仲達2人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。」

范曾在大陸藝文界聲名顯赫，擁有美術家協會會員、藝術研究院終身研究員、聯合國教科文組織（UNESCO）「多元文化特別顧問」等身分，去年他與第四任妻子徐萌結婚後，范曉蕙即出面指控徐萌夥同他人取走父親價值高達20億人民幣（約83億台幣）的字畫，並一度發文表示父親失聯，引發關注。

