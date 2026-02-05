與尼可拉斯凱吉相差31歲！日本嫩妻首登節目：他孩子比我還大

62歲的尼可拉斯凱吉與31歲的芝田璃子結婚，近日，妻子登上日本節目暢聊彼此的婚姻生活。（圖／達志影像／Shutterstock）

國際影壇巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）在2021年宣布和一位日籍演員芝田璃子閃電結婚，並在隔年迎來第一個孩子。近日，芝田璃子罕見以巨星太太的身分登上日本綜藝節目大聊「年齡差婚姻」，意外爆料尼可拉斯凱吉私下的有趣面貌，引起網友熱烈討論。

我要跟尼可拉斯凱吉結婚了！爸媽竟回：加油吧

綜合日媒報導，人氣綜藝節目《上田與女人的吠叫之夜》（上田と女が吠える夜）4日播出最新一集，芝田璃子分享了與尼可拉斯凱吉「相差31歲」的婚姻生活。

芝田璃子透露，在結婚前，她平淡地撥通爸媽電話報告喜訊：「我要結婚了！」當爸媽進一步追問「要跟誰？」芝田璃子才笑說，「是尼可拉斯凱吉！」隨意的對話也換來現場主持人的吐槽，形容像是個玩笑話。

不過，父母親得知對象是好萊塢的大明星後，卻是笑著對芝田璃子表示「加油吧！」顯然對這門親事表達認可，全權交由女兒自己決定。即便兩人已經結婚快五年，但尼可拉斯凱吉從未和妻子的父母親見過面。

金錢價值觀超大！買個菜就刷破2萬多塊

談到生活，芝田璃子大方揭露與尼可拉斯凱吉差異極大的金錢價值觀。像是熱愛手錶的尼可拉斯凱吉，會毫不猶豫買下價值100萬美金（約台幣3千多萬）的手錶，還有第二次約會時送她一整套的摩托車裝備，以及在她生日時送一枚鑲有藍寶石、鑽石的戒指作為禮物。

就連去超市買個菜，尼可拉斯凱吉總是能買超過900塊美金（約台幣2.8萬）。相較於尼可拉斯凱吉的大氣，芝田璃子反而簡單又樸實，選擇買一個馬克杯作為丈夫的生日禮物。

尼可拉斯凱吉可愛面貌曝光！對日本文化超有興趣

有趣的是，雖然兩人背景文化不同，但尼可拉斯凱吉卻對日本文化有著極高興趣。不只願意陪伴芝田璃子聽日本音樂，還會以很可愛的方式融入文化。芝田璃子笑說，有次她和朋友講電話時，對方隨口哼起日本諧星穆迪勝山的招牌歌〈右邊來的東西左邊帶走〉，結果尼可拉斯凱吉竟然也在一旁跟著唱，模樣相當逗趣。

由於尼可拉斯凱吉過去有多段婚姻，甚至還是一位有孫子的人。但芝田璃子完全不在意，自然地在節目中談論此事，「有些人（孩子）的年紀比我還大！」這讓現場主持人聽完後都忍不住吐槽：「這資訊量太大了！」

節目播出後，意外獲得觀眾好評，在社群論壇上也擁有極大的討論度，紛紛稱讚芝田璃子的外型談吐怡然自得，卻又能稀鬆平常地講一些超越常人理解的生活方式，「真的不可思議呢！」、「不認真看還以為在開玩笑」、「她怎能那麼平靜地講這些事啊」、「笑死我！這反差也太大了吧！」

據了解，尼可拉斯凱吉和芝田璃子因2020年拍攝電影《鬼域囚徒》相識，當時尼可拉斯凱吉就對芝田璃子一見鍾情，並展開熱烈追求。而在疫情期間，尼可拉斯凱吉透過視訊，向遠在日本的芝田璃子求婚，還送了一枚鑽戒快遞到日本寄給對方。兩人也終於在2021年2月結婚，這也是尼可拉斯凱吉的第五段婚姻。

