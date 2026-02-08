與川普同框比讚！宏國總統密會後明確表態：考慮「轉向台灣」
國際中心／游舒婷報導
宏都拉斯保守派阿斯夫拉（Nasry Asfura）正式宣布就職宏國總統，先前就承諾過要與台復交的他，在與川普的會面後，更明確的表態，自己正在考慮要恢復台灣的外交關係。
各家外媒報導證實，阿斯夫拉與川普7日在海湖莊園（Mar-a-Lago）進行了會談，會後，川普也發出倆人比讚的合照，顯示出他對這場聚會相當滿意。川普發文指出，他與阿斯夫拉舉辦了一場重要的會談，並說阿斯夫拉跟他在許多「美國優先」的價值觀上極度相似，同時也指出，他們討論了許多其他議題，包括兩國之間的投資與貿易合作。
而根據《法新社》報導，阿斯夫拉接替與中國建交的總統卡蕬楚（Xiomara Castro）後，已表態考慮將外交關係從中國轉向自治的台灣，而川普持續施壓美國勢力範圍內的國家，在美國與北京之間選邊站，阿斯夫拉的態度也表現出他選擇的方向。
據悉，阿斯夫拉早在今年1月12日就和美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會晤，雙方宣布啟動自由貿易協定（FTA）談判，他也預計會在8日對外說明跟川普會談的詳細內容。
