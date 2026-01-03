與川普新年通話曝光！高市早苗親曝「受邀春季訪美」 日媒：有商討中共圍台軍演

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本首相高市早苗昨（2）日晚間與美國總統川普通電話，雙方除互致新年祝賀、慶賀美國即將迎來建國250週年外，也就日美同盟合作、印太地區安全情勢交換意見，並討論高市早苗今年春季訪美的相關安排。日媒指出，通話中亦可能觸及中國去年底實施的圍台軍演。

日本首相高市早苗昨（2）日晚間與美國總統川普通電話。（圖／翻攝日本國首相官邸）

高市早苗在社群平台X發文表示，她在通話中強調美國是日本最重要的盟友之一，雙方確認在當前複雜的國際局勢下，日美將持續保持緊密合作，共同因應區域與全球挑戰。

廣告 廣告

根據日媒《產經新聞》報導，高市早苗於會後向記者透露，兩人在電話中除了就印太地區局勢交換意見，確認未來將保持密切合作，也商討如何應對中國去年年底的圍台軍演。

高市早苗進一步指出，川普在通話中邀請她訪美，雙方已同意就今年春季訪美行程展開具體協調。她形容這次通話「意義重大」，因為在新年伊始便再次確認日美同盟的緊密協作關係。由於川普預計4月訪問中國並與中國國家主席會晤，日方也建議高市早苗能在此之前先行訪美，以加強日美立場溝通與政策協調。

更多FTNN新聞網報導

日本否認川普勸高市早苗勿挑釁 20分鐘通話內容曝光：沒有說過那種話吧

川普主動要求！高市早苗曝今早與川普通話：歡迎我隨時打電話

中日關係難擋觀光潮！中國遊客春節訂房增57% 日本房價上漲

