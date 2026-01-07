與川普有關？全台職缺跌破26萬 製造業減少最多

據勞動部調查指出，截至民國114年9月為止職缺數全台灣為25萬8889個職缺、相較同年3月的27萬5817個職缺減少1萬6928個職缺。（報系資料照）

據勞動部調查指出，截至民國114年9月為止職缺數全台灣為25萬8889個職缺、相較同年3月的27萬5817個職缺減少1萬6928個職缺，其中減少最多的為製造業，6個月就減少9087個職缺、減少近1成。

據調查顯示，以減少人數來看，以製造業半年減少9087人為多，金融保險業則減少3655個次之、不動產業則減少1145人再次之。

製造業職缺可能與川普關稅有關係？勞動部官員僅說，調查從114年3月至今僅蒐集3期資料，尚無同期可比較，仍須較長期資料進行檢視觀察。

廣告 廣告

至於金融保險業則是因為季節性因素，有金融業人士指出，金融業從業人士看重年底績效考核、分紅等獎金，少有勞工會在第四季離職，因此可想而知9月底求才人數會降低。

外界指出，不動產業則是受到中央銀行針對不動產祭出「選擇性信用管制」，導致不動產業大幅蕭條所致。

更多中時新聞網報導

吃飽就想睡 當心胰島素阻抗

本土A肝飆9年新高 青壯男性占8成

MLB》洋基冬天靜悄悄 放掉今井球迷痛