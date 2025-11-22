與川普決裂 MAGA格林宣布1月辭喬州眾議員

共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)21日在社群媒體X發文表示，明年1月將辭去國會議員職務。格林是「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營要角，也是川普眾院的重要盟友，卻因為要求政府公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案而與川普產生嫌隙，演變成關係決裂，被川普點名為「叛徒」(traitor)。

就在幾天之前，川普表示不再支持格林，並說將在共和黨初選為挑戰格林的競爭對手背書。

格林21日在聲明中說：「我有太多自尊與尊嚴，我太愛我的家人，不希望貼心的選民必須忍受一場傷人且充滿仇恨的初選，我們曾經共同奮戰並贏得選舉的總統，如今變成要在初選對付我，然而共和黨極可能輸掉期中選舉。」

過去幾周，格林對川普提出公開批評，直指川普把太多注意焦點放在外交政策，對於國內議題沒有投入足夠關注。司法部是否應該公布艾普斯坦生前檔案，格林與川普看法不同。參眾兩院通過要求公布檔案的提案之後，原本強烈主張不應公布檔案的川普後來還是簽署了法案。

51歲的格林也在10多分鐘的網路影片中解釋為何請辭。她說，在華府總是覺得遭到鄙視，從來沒有融入華府政治圈。她表示，2026年1月5日將是國會議員任期的最後一天。

