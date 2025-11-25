與川普熱線20分鐘觸及「台灣有事論」？ 高市早苗給答案

日本首相高市早苗今天在日本首相官邸，向媒體說明與美國總統川普通電話的情況，但是避談是否與川普講到「台灣有事論」。

日本首相高市早苗，今（25）日與美國總統川普舉行了電話會談，確認了日美間的緊密合作。高市在會談後，在被媒體問到是否有與川普談到最近鬧得沸沸揚揚的「台灣有事論」時，高市僅表示「詳細情況不便透露」。據瞭解，川普也與高市，討論了24日川普與大陸國家主席習近平舉行的電話會談。

這次日美領袖電話會談，是由川普方面提出，持續了約20分鐘。兩國領袖就加強日美同盟，與對印度太平洋地區局勢等話題，交換了意見。高市也肯定川普在烏克蘭和平進程中的努力。川普向高市表示，他與高市是「關係親近的朋友，希望常常通電話」。

日本內閣官房長官木原稔，在例行記者會上，談到美中領袖電話會的內容，日本是否有所掌握時，木原只表示，美中關係的穩定，對於包括日本在內的國際社會而言，是「極為重要」的。