與川普通話後改口了？高市早苗：日無立場「認定台灣法律地位」

日本首相兼自民黨總裁高市早苗，今在國會與在野4黨領袖舉行任內首次黨魁討論會，就台灣問題表示，日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，「並無認定台灣法律地位的立場。」

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《共同網》報導，高市早苗今在黨魁討論上，就台灣問題表示，「維持著非政府間的實務關係。（日本）根據《舊金山和約》放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。」日本立憲民主黨黨魁野田佳彥，就高市說法向媒體表示，「（高市）不再提及具體事例，我認為是實際上撤回了（此前的答辯）」。

至於高市因「台灣有事」言論引發中日關係危機，她今表示，將透過對話建立全面且良好的關係，「並最大化國家利益，是我的責任。」她提到，10月底與大陸國家主席習近平會談時，雙方確認推動戰略性互惠關係的方向，並強調「內閣將堅持這一方針」。

至於當時為何提出「台灣有事說法」，高市說，「因為是舉具體事例來問，所以我認為自己在那個範圍內誠實地作答。」而未來將如何認定「存亡危機事態」，她重申，「將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有資訊進行判斷」。

