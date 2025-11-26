與川普通話後，日本態度變了嗎？高市早苗宣稱：不會撤回「台灣有事論」，但「日本沒有立場認定台灣的法律地位」

日本首相高市早苗26日迎來就任後的首場「黨首討論」，她在眾議院預算委員會面對立憲民主黨代表野田佳彥的質詢時，再次針對「台灣有事」、「存立危機事態」等敏感議題交鋒。高市坦言「自己只是被動回應具體情境」，她雖然依舊不打算撤回發言，但也強調「根據《舊金山和約》，日本已放棄對台灣的所有權利，因此沒有立場認定台灣的法律地位」。這也是與川普通話後，高市早苗對台灣問題的進一步表態。

26日「黨首討論」的焦點，毫無懸念落在高市早苗7日在眾議院預算委員會的答詢內容上。當時，面對眾議員岡田克也關於中國封鎖台灣海峽的質詢，高市直言：「若涉及使用戰艦及武力行使，我認為這無論如何都可能構成『存立危機事態』。」北京對此隨即強烈反彈，痛批這是「粗暴干涉內政」，並呼籲中國公民「暫緩赴日旅遊」，《朝日新聞》稱對日本觀光業造成衝擊。在26日的質詢中，曾任首相的野田佳彥詢問高市：「對於日中關係的惡化，妳覺得有怎麼樣的責任？」

廣告 廣告

2025年11月21日，東京的抗議者聚集在首相辦公室外，反對高市早苗的「台灣有事」言論。但也有示威者為台灣主權與國際正義發聲。（美聯社）

面對野田的質詢，高市並未直接針對「責任」二字道歉，而是直言「提問者限定了『台灣有事』並提及『海上交通線封鎖』的具體情境。我本意並非想觸及具體細節，但若只是像錄音機一樣重複政府的一貫答辯，預算委員會可能會因此停擺。因為被問到了具體案例，所以我打算誠實回答。」

高市也強調，雖然是在被動情況下作答，但政府的統一見解已於25日通過閣議決定，認為這次高市的答詢「完全維持了以往的政府見解，不認為有必要重新審視或檢討」。此外，針對台灣的法律地位，高市在答詢中回歸了外務省的標準劇本：「維持非政府間的實務關係。根據《舊金山和約》，日本已放棄對台灣的所有權利，因此沒有立場認定台灣的法律地位。」

​新聞小補帖：舊金山和約 全稱為《對日和平條約》（Treaty of Peace with Japan），是在1951年9月8日由二戰戰敗後的日本與當時49個國家的代表在美國舊金山簽訂的和平條約，並於1952年4月28日生效。條約的主要目的是確立日本戰後的政治地位，並釐清日本在戰爭責任上所衍生的國際法律問題。和約中明確聲明日本承認朝鮮獨立，並放棄對台灣、澎湖、千島群島、庫頁島南部及南沙、西沙群島等地區的一切權利和要求。​



2025年11月21日，東京的抗議者聚集在首相辦公室外，反對高市早苗的「台灣有事」言論。（美聯社）

不過九州大學憲法學者南野森對《朝日新聞》表示，他原本期待高市首相能對自己的答詢表達一定程度的反省、修正或撤回，結果卻大失所望。因為7日高市針對「台灣有事」答覆在字面意義上確實「容易引起誤解」，亦即有些地方解釋不夠清楚或表達不夠完整。雖然高市沒有必要「撤回整個答覆」，但坦率承認答覆中存在誤導性質，或許是日本為實現日中關係正常化所能採取的有效策略。高市26日的回答，讓他感覺錯失了可以改善日中關係的時機。

更多風傳媒報導

