與工業領袖座談 卓榮泰喊話立法院：趕快審明年總預算及國防特別預算

記者盧素梅／台北報導

面對明年度中央政府總預算目前還躺在立法院，以及1.25兆國防特別預算遭到藍白阻擋無法付委審議，行政院長卓榮泰今（9）日出席與商業領袖座談會時喊話，希望立法院趕快審明年中央政府總預算，另一件是儘快審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算。

卓榮泰上午出席025行政院長與商業領袖座談會前受訪時表示，事實上，現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快審明年中央政府總預算，這是攸關全國人民能夠在明年讓政府順利施政，好好地把國家發展照顧人民最關鍵的一筆總預算。另外一個也是儘快審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算。

廣告 廣告

卓榮泰並表示，這兩件一件關係人民，一件關係國家主權跟安全，但是立法院卻是步步進逼層層圍堵，提出許許多多這麼現在不應該大家花那麼多時間討論的議案，包括國籍法、中配六改四等等，這些都不是最急迫的，行政院心心念念的最在意的是明年能不能順利執行。

卓榮泰指出，等一下他會跟商業界團體先進開會，他也是要跟他們表達國家很多重大建設會依序進行，但是如果沒有中央政府總預算，所說的只有一種想法而已不能成為作法，只要把中央政府總預算把我們提出的強化防衛韌性好好審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談，為的就是讓人民得到照顧，國家能持續發展，主權能受到保障安全能勇敢捍衛，就是這樣如此而已沒有其他標準。

更多三立新聞網報導

日、美駐台代表同台受矚目 謝長廷受章祝賀會凸顯台日美緊密關係

台灣越禁越紅？「小紅書」社交 App 排行榜登頂 Cheap揭潘朵拉效應

蔣萬安諷卓榮泰反中反到自己變成共產黨 律師反殺：蔣家反共也不過三代

宜蘭視察「連2起員警車禍」 蕭美琴今偕卓榮泰探視：盼早日平安康復

