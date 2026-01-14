與已婚男上賓館！日首位女市長卸任後 補選再勝出

日本43歲的前橋市前市長小川晶再度當選市長。（圖／翻攝自小川晶臉書）





日本群馬縣前橋市市長選舉於12日舉行，43歲的前市長小川晶在經歷「情趣旅館醜聞」而引咎辭職後，僅隔2週便計畫參加補選，最終擊敗四名對手，成功重返市長寶座。

根據《日本經濟新聞》報導，本次選舉小川晶以6萬2,893票、投票率為47.32%當選，比2024年選舉高出7.93個百分點。據該市稱，任期從13日開始，一直持續到2028年2月27日第一個任期結束。

小川晶在2024年2月的市長選舉中擊敗了時任市長，首次當選，成為前橋市首位女市長，然而2013年9月，小川晶承認曾與市府的已婚男性職員，在情趣旅館碰面10次以上，她解釋說「沒有發生性行為，只是在討論這件事」，不過也認為是「引發誤會的輕率舉動」，便在同年11月27日請辭卸任，後來決定投入市長補選。

小川晶引咎辭職後捲土重來

如今小川晶再度勝選後，支持者們聚集在市區都熱烈的歡呼，小川晶則說道，「我輕率的舉動在日本引起了軒然大波，這次選舉我面臨著巨大的挑戰，但最終還是再次獲得了信任，今後，我將用實際行動重新贏得大家的信任。」

小川晶再度勝選後，支持者們聚集在市區都熱烈的歡呼。（圖／翻攝自小川晶臉書）

