與已婚男部下出入旅館惹議 日本前橋市長辭職

（中央社東京28日綜合外電報導）日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。她先前多次與已婚男部下在旅館幽會10次以上而引發爭議，為此引咎辭職。市長補選將在明年1月舉行。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，目前42歲的小川今年9月下旬承認曾與市府的已婚男性職員，在情趣旅館碰面10次以上，但否認兩人有「男女關係」，不過也認為這是「引發誤會的輕率舉動」。

她先前表態續任，但面臨市議會主要會派（指議會內理念相同議員所組成的政治團體）要求她為此下台的壓力，她因此在本週向市議會議長表達辭意，接著，她的辭呈在昨天被批准。

小川在市議會批准辭呈前表示，基於市民與議會的意見，「辭職是深思熟慮後的決擇」。

小川為律師出身，先前擔任群馬縣議會議員後於2024年2月首次當選市長，為前橋市首位女性市長。

而她今年1月曾經率團訪問台灣，並到台南市政府參訪。

前橋市選舉管理委員會已經敲定，補選將在明年1月5日公告，1月12日投開票。

而選戰焦點將落在小川的動向與其他參選的人馬。

小川在請辭獲准後，並未明確表態是否再度出馬，僅稱「將與支持者及市民等人討論過後再考慮」。

出生於前橋市的39歲無黨籍律師丸山彬，今天已宣布參選，這是他第一次挑戰前橋市長之位。（編譯：楊惟敬）1141128