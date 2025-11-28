與已婚部屬進出旅館10次！日本女市長宣布請辭

日本群馬縣前橋市長小川晶，因多次與已婚男部屬進出情趣旅館遭質疑失當，雖否認有男女關係，仍以「輕率行為」為由請辭。（圖／翻攝自小川晶臉書）





日本群馬縣前橋市長小川晶，因被爆多次與已婚男性部屬進出情趣旅館，引發爭議。她雖否認兩人有「男女關係」，但承認行為輕率，最終提交辭呈並在市議會表決通過後正式去職，而前橋市長補選將於明年1月登場。

根據日本放送協會（NHK）與共同社報導，42歲的小川在今年9月下旬坦承，曾與市府的一名已婚男性職員，多次在情趣旅館碰面且次數超過10次。她強調兩人並無不正當男女關係，但也公開表示，此舉確實容易引發誤會，是身為市長不該有的輕率行為。

廣告 廣告

事件曝光後，小川一度表態希望續任市長，試圖以道歉與說明平息風波。不過，市議會內主要會派團體接連要求她負責下台，加上民意對市府形象與領導人操守產生質疑，因此她本週向市議會議長正式遞交辭呈。

在市議會批准辭職前，小川表示自己已「基於市民與議會的意見，經過深思熟慮後選擇辭職」，強調這個決定是為了恢復市民對市政的信任。她也對支持者表達歉意，但未正面回應是否會在補選中再度出馬。

小川出身律師背景，曾任群馬縣議會議員，今年2月首次當選前橋市長，成為該市史上首位女性市長。她在上任後也積極拓展對外交流，今年1月曾率團訪問台灣並造訪台南市政府。

前橋市選舉管理委員會已決定，市長補選將於明年1月5日公告，1月12日投開票。外界預期，選戰焦點之一將是小川是否重返選戰，她則表示，會在與支持者及市民充分討論後再做決定，目前尚未鬆口。此外，39歲、同樣出身前橋市的無黨籍律師丸山彬，已於今日率先宣布參選，這將是他首度挑戰前橋市長之位。

更多東森新聞報導

新／東京私中驚傳校園割喉事件 學生起衝突竟持美工刀攻擊

日網瘋傳！台正女議員挺海鮮爆紅：以為是榮倉奈奈

400公斤熊「推倒巨籠」因貪吃被逮 黑熊中麻醉狂吃

