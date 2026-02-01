與希望共騎！高雄長庚醫師羅盛典為癌友祈福 挑戰騎自行車北高400公里

與希望共騎，癌症希望基金會副董事長羅盛典今天和癌團隊醫師及車友從台北騎自行車出發，預計2月4日世界癌症日當天上午抵達高雄市。（圖：溫蘭魁攝）

響應2月4日世界癌症日，高雄長庚醫院耳鼻喉科醫師、同時也是癌症希望基金會副董事長羅盛典，今天（2日）和癌症治療團隊醫師以及熱心公益的車友，從台北騎單車到高雄，預計4日上午抵達高雄，將近400公里的路程，對這些醫師來說，將是體能的一大挑戰。（溫蘭魁報導）

今年是癌症希望基金會成立25週年，2月4日世界癌症日，高雄長庚醫院耳鼻喉科醫師、同時也是癌症希望基金會副董事長羅盛典發起「與希望共騎」活動，2月2日一早，他和幾位癌症治療團隊的醫師以及熱心公益的車友從台北市出發，為癌症病友而騎：「整個騎乘過程中，讓自己感受到其實癌症治療病人治療的辛苦，另外一方面也是要讓癌症病人知道說，我們都很注意他、他們不孤單，我們就是希望說，透過騎乘、透過大家的關注，同時關注了這件事情。」

本身是高雄長庚耳鼻喉科醫師的羅盛典，2023年3月和淋巴水腫中心的楊家森醫師共同「為淋巴水腫、癌友而騎」，2人一路從基隆長庚騎到高雄長庚。（資料照：溫蘭魁攝）

事實上，這並不是羅盛典醫師第一次為了癌症病友從台北騎單車到高雄，但這一次對他來說卻是體能上的大挑戰，原來，他去年動了結石手術，傷了元氣：「我們的騎乘就是代表著我們跟癌友一起在努力，如果我們放棄了、中途放棄了，病友會怎麼看這件事情？」

這支為癌症病友祈福的希望車隊，2月4日上午將抵達終點高雄市政府四維行政中心，如果有人碰巧在路上遇到車隊，別忘了為他們加油打氣。